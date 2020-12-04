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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da hareketlilik başladı

04.12.2020 07:03 | Son Güncelleme:
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Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, İstanbul'da hareketlilik başladı

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından alınan tedbirler kapsamına hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle İstanbul'da hareketlilik başladı. Polis denetimleri ise sabaha kadar devam etti.

Türkiye genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından alınan tedbirler kapsamına hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından, İstanbul'da D-100 Karayolu'nda ulaşımda hareketlilik başladı.

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

POLİS DENETİMLERİ SABAHA KADAR SÜRDÜ

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis denetimleri de sabaha devam etti. Kentin birçok noktasında yapılan denetimlerde araçlarda bulunan kişilerin izin belgelerine tek tek bakıldı. Kısıtlamaya uymayanlara ise ceza kesildi.

(DHA)

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