Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi! Dakikalarca takip etti... Cinsel organına tekme atark kurtuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyarete giden 27 yaşındaki Ho Jining isimli bir kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildiğini ifade eden genç kadın, adamın kendisini Japonca-İngilizce karışık bir şekilde tehdit ettiğini ve cinsel birliktelik yaşama teklifinde bulunduğunu söyledi.

Hızla adamın yanından uzaklaştığını dile getiren Jining, yakınlardaki bir kitapçıya gitti bir süre orada zaman geçirdi. Ardından ise otele doğru hareketlendiğinde adamın yeniden kendisini takip ettiğini gördü. Adamın saldırmasına üzerine kasık bölgesine tekme atan genç kadın o anları sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.