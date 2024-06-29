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    4. Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi! Dakikalarca takip etti... Cinsel organına tekme atark kurtuldu

    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi! Dakikalarca takip etti... Cinsel organına tekme atark kurtuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 09:29
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    Japonya'ya tatile giden Tayvanlı genç bir kadın sokak ortasında yaşadığı korku dolu taciz anlarından söz edince internette gündem yarattı. Sarhoş adamın dakikalarca kendisini takip ettiğini söyleyen 27 yaşındaki Ho Jining isimli genç kadın sonunda adamın cinsel organına tekme atarak ondan kurtuldu.

    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi! Dakikalarca takip etti... Cinsel organına tekme atark kurtuldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın başkenti Tokyo'yu ziyarete giden 27 yaşındaki Ho Jining isimli bir kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildiğini ifade eden genç kadın, adamın kendisini Japonca-İngilizce karışık bir şekilde tehdit ettiğini ve cinsel birliktelik yaşama teklifinde bulunduğunu söyledi.

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    Hızla adamın yanından uzaklaştığını dile getiren Jining, yakınlardaki bir kitapçıya gitti bir süre orada zaman geçirdi. Ardından ise otele doğru hareketlendiğinde adamın yeniden kendisini takip ettiğini gördü. Adamın saldırmasına üzerine kasık bölgesine tekme atan genç kadın o anları sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Japonya cinsel taciz
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