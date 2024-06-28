Çeşme'de bir beachte bir günde ödenen ücret cep yaktı! Giriş ücreti 1000 TL ile başladı... Sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir günde bir beachte harcadığı ücreti gösteren bir kişi gündem oldu. Çeşme'nin ünlü plajlarından birinde zaman geçiren kullanıcı bir frozenın 400 TL, küçük meyve tabağının 600 TL ve büyük meyve tabağının ise 900 TL, burattalı pesto soslu makarnanın ise 1100 TL, pancarlı makarnanın 900 TL ve margherita pizzanın 800 TL olduğunu söyledi. Denizin üzerinde bulunan koltuklara kişi başı 700 TL ödeyerek bindiklerini dile getiren kullanıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim maaşım anca gelip bir saat durmaya yeter" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Görüntüsü halk plajına benziyor" yorumunu ekledi.







