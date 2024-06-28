Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Çeşme'de bir beachte bir günde ödenen ücret cep yaktı! Giriş ücreti 1000 TL ile başladı... Sosyal medyada çok konuşuldu

    Çeşme'de bir beachte bir günde ödenen ücret cep yaktı! Giriş ücreti 1000 TL ile başladı... Sosyal medyada çok konuşuldu

    28.06.2024 08:08
    Önerilen Videolar
    Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı, sokağa "Düz Dünya" ismi verilmesi için başvurdu

    Dünyanın düz olduğunu kanıtlayamadı, sokağa "Düz Dünya" ismi verilmesi için başvurdu

    Tarihi yapıda rot balans ayarı

    Tarihi yapıda rot balans ayarı

    Bursa'da kadın hırsızları sıcak havalar yakalattı...

    Bursa'da kadın hırsızları sıcak havalar yakalattı...

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.06.2024 08:08
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çeşme çoğu kişinin tatilde ilk tercihi olmaya devam ederken fiyatlarda konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde beachte bir günde ödenen ücretler cep yaktı. Giriş ücretinin 1000 TL olduğu plaja girdikten sonra yeme içme bölümünü paylaşan kullanıcının, "Çeşme'ye göre ucuz" sözleri dikkatleri çekti.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir günde bir beachte harcadığı ücreti gösteren bir kişi gündem oldu. Çeşme'nin ünlü plajlarından birinde zaman geçiren kullanıcı bir frozenın 400 TL, küçük meyve tabağının 600 TL ve büyük meyve tabağının ise 900 TL, burattalı pesto soslu makarnanın ise 1100 TL, pancarlı makarnanın 900 TL ve margherita pizzanın 800 TL olduğunu söyledi. Denizin üzerinde bulunan koltuklara kişi başı 700 TL ödeyerek bindiklerini dile getiren kullanıcının paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

    3

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim maaşım anca gelip bir saat durmaya yeter" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Görüntüsü halk plajına benziyor" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'

    İş görüşmesinde başına geleni anlattı! 'Kendinizi kullandırtmayın'

     Kendisi 77 kocası 19 yaşında! Olay hamilelik...

    Kendisi 77 kocası 19 yaşında! Olay hamilelik...

     Tepki toplayan yayın! Bacaklarının arasındaki ayıyı çekmek için para istedi

    Tepki toplayan yayın! Bacaklarının arasındaki ayıyı çekmek için para istedi

     Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

     12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü


    Express


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    28 Haziran Cuma: TV yayın akışı...28 Haziran Cuma: TV yayın akışı...
    Efsane geri dönüyor! Fragmanı geldiEfsane geri dönüyor! Fragmanı geldi
    Vizyon tarihi kesinleşti! Merak ediliyorduVizyon tarihi kesinleşti! Merak ediliyordu
    Anahtar Kelimeler:
    plaj çeşme
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

    Gündeme bomba gibi düştü! Bakan Koca istifa mı etti? İşte yaşananlar...

    TSK'da yeni değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bunu yapan yandı, 4 katını ödeyecek

    TSK'da yeni değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bunu yapan yandı, 4 katını ödeyecek

    "Kız kardeşim bebeğimi doğurdu" diyerek eleştirilere tepki gösterdi

    "Kız kardeşim bebeğimi doğurdu" diyerek eleştirilere tepki gösterdi

    Restoran fişindeki detayı son anda fark etti! Sosyal medyadan ifşaladı

    Restoran fişindeki detayı son anda fark etti! Sosyal medyadan ifşaladı

    Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi

    Dört erkek sokakta gördükleri kadını zorla eve sürükledi

    Metroda aniden dans etti! "Bir daha denemeyin" uyarısı gecikmedi

    Metroda aniden dans etti! "Bir daha denemeyin" uyarısı gecikmedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.