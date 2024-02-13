Sokakta gördüğü sosyal medyada fenomenine 'Kocamı baştan çıkartıyorsun' diyerek bağırdı! Paylaşımlarını kaldırmasını istedi

Sosyal medyada 'Kiki' adıyla tanınan Kiaraakitty geçtiğimiz aylarda göğüslerini ön plana çıkartan kıyafeti nedeniyle Güney Kore'de tepki çekerek ülkeden kovulmuştu. Daha öncesinde kendi gazını kavanozlara doldurarak sattığı için manşetlerdeki yerini alan Kiaraakitty, Tayvan'da çekim yaptığı sırada sokakta kızgın bir kadın tarafından saldırıya uğradı.

YUMURTA FIRLATTI

Sosyal medya gündem yaratan görüntülerde fenomen ismi sosyal medyadan tanıdığını ifade eden kadın, 'Kocamı baştan çıkartıyorsun' diyerek bağırmaya başladı. Alışveriş poşetindeki yumurtaları fenomenin üzerine atan kadının öfkesi bir an bile dinmedi.

Fenomen isim ise duruma anlam veremediğini söyleyerek kendisine saldıran kadına, "Kocanın kim olduğunu bilmiyorum. Deli misin?" cevabını verdi. Olayı polise bildirdiğini söyleyen Kiaraakitty, paylaşımlarına kimsenin engel olamayacağını söyledi.