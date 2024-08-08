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    4. Şoke eden görüntüler! 5. kattan düşen köpek 4 yaşındaki kız çocuğunu ezerek öldürdü... Kimse ne olduğunu anlayamadı

    Şoke eden görüntüler! 5. kattan düşen köpek 4 yaşındaki kız çocuğunu ezerek öldürdü... Kimse ne olduğunu anlayamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.08.2024 11:19
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    Hindistan'da kimliği belirlenemeyen 4 yaşındaki bir kız çocuğu ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada bir köpeğin beşinci kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaralı kız çocuğu annesinin kucağında hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği ifade edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çevredekilerin uzun bir süre boyunca duruma anlam veremediği görüldü.

    Şoke eden görüntüler! 5. kattan düşen köpek 4 yaşındaki kız çocuğunu ezerek öldürdü... Kimse ne olduğunu anlayamadı

    MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Thane bölgesindeki dar bir sokakta ailesiyle birlikte yürüyüş yapan 4 yaşındaki ismi açıklanmayan kız çocuğunun üzerine 5. kattan golden retriever cinsi köpek düştü.

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    Times of India'nın haberine göre, köpek hiç sekmeden kızın üstüne düştü. Güvenlik kamerası görüntülerinde kızın annesinin panik içinde onu kucağına alıp koşmaya başladığı görüldü. Kızın ağır yaralandığı ve kaldırıldığı yerel hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

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    Köpeğin ne kadar ciddi şekilde yaralandığı ya da bu ani düşüşten sağ çıkıp çıkmadığı henüz bilinmiyor. Polis, köpeğin bu kadar yüksekten nasıl düştüğünü ve köpeğin binadan atlayıp atlamadığını henüz tespit edemedi. Yetkililer, köpeğin sahibinin kim olduğunu ve olayla ilgili koşulları belirlemek için Thane Belediye Şirketi ile birlikte çalışıyor.

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    Hindistan
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