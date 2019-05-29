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Solingen katliamının 26. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 23:49 | Son Güncelleme

Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel: "Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ne yazık ki hep gündemimizde kaldı. Camilerimize saldırılar da devam ediyor" - "Güçlenen sağ popülizm, Müslümanları ve göçmen kökenlileri endişelendiriyor. İşte bu yüzden iki ülkenin bu çarpık zihniyete karşı ortak mücadele vermesi gerekiyor"

SOLİNGEN (AA) - Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni yapıldı.

Untere Werner Caddesi'ndeki evlerinde 26 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren anne Mevlüde ile baba Durmuş Genç, bu yıl evlatlarını Türkiye'deki mezarları başında andıkları için Almanya'daki anma törenine katılmadı.

Solingen Belediyesinin organize ettiği törende, yaşamını yitiren 5 Türk için yapılan ırkçılık karşıtı anıtın önüne çiçekler bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra yakılan evin önünde düzenlenen diğer törene, Genç ailesinin diğer mensuplarının yanı sıra çevrede yaşayan Türkler ve Almanlar katıldı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, anma töreninde yaptığı konuşmada, Almanya'da devam eden ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığına dikkati çekti.

Genç ailesinin saldırı sonrası telafisi mümkün olmayan büyük acılara rağmen düşmanlık ve intikam hislerine kapılmadıklarını belirten Gürel, "Bu tutum o en zor günde infial ve öfke içindeki Türk toplumunun yatıştırılmasında büyük rol oynadı. Daima Anadolu insanının bilgeliği ve metanetiyle sağduyulu bir yaklaşımla hareket ettiler. Acılarını içine gömüp, Türk ve Almanların barış ve kardeşlik içinde yaşaması mesajı verdiler." dedi.

Solingen faciasının Almanya'daki ne ilk ne de son saldırı olduğunu vurgulayan Şule Gürel, şunları kaydetti:

"Mölnn, Rostock, Heuerswerde ve kayda geçmemiş ırkçı saldırılarda birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Irkçı NSU terör örgütü 8'i Türk 10 kişiyi öldürdürdü. Dava sonuçlandı ama davanın arka planı tam olarak aydınlatılmadı. Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ne yazık ki hep gündemimizde kaldı. Camilerimize saldırılar da devam ediyor. Güçlenen sağ popülizm, Müslümanları ve göçmen kökenlileri endişelendiriyor. İşte bu yüzden iki ülkenin bu çarpık zihniyete karşı ortak mücadele vermesi gerekiyor."

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise 1993'te Solingen'de emsalsiz bir suçun işlendiğini belirterek, bu olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Kurzbach, "Bu cinayet inanması imkansız gibi gelen bir olaydı. 2 genç kadın ve 3 kız çocuğu, aşırı sağcı ve ırkçı eğilimden dolayı ölmüşlerdi. Failler suçsuz insanları seçip, onların hayatına son vermişlerdi. Bir gece ansızın o evi ateşe vermişlerdi çünkü onlar göçmendi. Genç ailesi maruz kaldığı şiddete tahayyül edilmez bir güç ile karşı durmayı başarmıştı. Mevlüde Genç, henüz felaketin etkisi altındayken‚ 'Gelin dost olalım' çağrısı yapmıştı. Solingen halkına onun mesajı buydu." diye konuştu.

Anma törenine ayrıca, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ile Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Solingen katliamının 26. yılı

- Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel: "Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ne yazık ki hep gündemimizde kaldı. Camilerimize saldırılar da devam ediyor" - "Güçlenen sağ popülizm, Müslümanları ve göçmen kökenlileri endişelendiriyo

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı

Solingen katliamının 26. yılı
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Solingen katliamı

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