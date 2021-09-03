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  4. Son 4 haftaki yükseliş korkuttu, vaka sayısı 25 bine dayandı! Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

Son 4 haftaki yükseliş korkuttu, vaka sayısı 25 bine dayandı! Uzmanlar uyarıyor: Yine kapanabiliriz

03.09.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka sayılarındaki son 4 haftaki yükseliş endişe yaratırken pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesi uyarıyor: Böyle giderse yine kapanırız.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken günlük vaka sayıları korkutuyor.

1 Temmuz'da kontrollü normal hayata geçen Türkiye'de Delta varyantının etkisiyle vefat ve vaka sayıları alarm vermeye başladı.

VAKA SAYISI 25 BİNE DAYANDI

Son 24 saatte son 283 kişi hayatını kaybederken yeni vaka sayısı ise 23 bin 496 olarak açıklandı.

9 MAYIS'TAN SONRA EN YÜKSEK SEVİYE

Dün hayatını kaybedenlerin sayısı 283 ile 9 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Günlük ölümler ise 15 gündür 200'ün üzerinde bulunuyor.

SON 4 HAFTADAKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 4 haftadaki artışa dikkat çekerek "Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların yüzde 81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık yüzde 90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece yüzde 10’a yakını tam aşılı." dedi.

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Maske ve mesafe önlemlerinin hiçe sayılmasıyla vaka sayılarının artışa geçtiğini belirten uzmanlar, aşı olanların da virüsü bulaştırabildiğine dikkat çekiyor.

4. PİK RİSKİ

6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle birlikte 4. pik riskiyle karşı karşıya olduğumuzun altını çizen uzmanlar bu gidişle yine kapanabileceğimiz konusunda uyarıyor.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) yüz yüze eğitim tam kapanma
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
aşı olanlarda virüsü buluştırıyorsa , o zaman ben boşuna mı aşı oldum ?
nereye kapanıyosun kardeşim,aç kapa aç kapa,euro dolar gelsin diye açtın turistlere kapıları vakti zamanında,aşısızlarda eklendi bunun üstüne bağışıklık kazanamadın uğraş dur şimdi
ztn kapanacak

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