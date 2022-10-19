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Son anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırma... Cumhur İttifakı o ilde rakipsiz

19.10.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim heyecanı her geçen gün artıyor! 2023'ün Haziran ayında yapılması beklenen seçimleri kimin kazanacağı herkesin merak konusu. Araştırma şirketleri halkın nabzını tutmaya devam ediyor. ORC'nin AK Parti'nin kalesi 4 ilde yaptığı araştırma ise dikkat çekti. Bir ildeki sonuçlar ise Cumhur İttifakı'nın orada rakipsiz olduğunu ortaya koydu. İşte "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yanıtı...

Son anket yayınlandı! AK Parti'nin kalelerinde çarpıcı araştırma... Cumhur İttifakı o ilde rakipsiz

Haziran 2023 seçimlerine 8 ay kaldı. Türkiye merakla seçimden çıkacak sonucu bekliyor. Anket şirketleri de seçime az bir süre kala çalışmalarını hızlandırarak il il yeni araştırmalarını duyuruyor. Son anket çalışması ORC araştırma şirketinden geldi. 4 ilde araştırma yapan şirket "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusunun yanıtını aradı. Söz konusu araştırma Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Yozgat'ta yapıldı. AK Parti'nin kalesi olarak bilinen bu 4 ildeki çarpıcı sonuçlar dikkat çekti. İşte il il partilerin son durumu...

İki parti arasındaki fark bıçaksırtı! Diğerlerini açık ara geride bıraktılar: İki seçim anketinden çarpıcı ipuçlarıİki parti arasındaki fark bıçaksırtı! Diğerlerini açık ara geride bıraktılar: İki seçim anketinden çarpıcı ipuçları

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KAYSERİ

Kayseri'de yapılan araştırmada AK Parti yüzde 38.4'le ilk sırada yer alırken ikinci parti yüzde 19,5 ile İYİ Parti oldu. Üçüncü sırayı CHP yüzde 15,1 ile alırken MHP yüzde 12,3 ile dördüncü parti oldu.

kayseri

MALATYA

Malatya'da ise zirve yine değişmedi ve AK Parti yüzde 42,5 ile en yakın rakibine 2 kat fark attı. İkinci sırada yüzde 20.4 ile CHP, üçüncü sırada ise yüzde 11.3'le İYİ Parti yer aldı.

malatya

ŞANLIURFA

İki parti arasındaki puan farkı Şanlıurfa'da da aynı şekilde devam etti. AK Parti yüzde 43,1 ile birinci parti olurken HDP yüzde 21,1 ile ikinci parti oldu. Şanlıurfa'da üçüncü sırayı İYİ Parti yüzde 8,9'la alırken CHP yüzde 8,2 ile dördüncü parti oldu.

şanlıurfa

YOZGAT

Araştırmanın bir diğer ili olan Yozgat'ta ise fark diğer illerden daha fazla. AK Parti yüzde 41,2 oy alırken ikinci olarak MHP yüzde 16,5 oranında destek gördü. Cumhur İttifakı'nın büyük farkla önde olduğu ilde üçüncü sırayı yüzde 16.1 ile CHP, dördüncü sırayı ise yüzde 15.5'le İYİ Parti aldı.

yozgat

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