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Son dakika! 17 günlük tam kapanma başladı

29.04.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi saat 19.00 itibarıyla başladı. İçişleri Bakanlığı, "tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması"nda geçerli olacak bazı düzenlemeleri hatırlattı. 17 gün boyunca nereler açık, nereler kapalı olacak? İşte detaylar...

Son dakika! 17 günlük tam kapanma başladı

Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla tam kapanma başladı. Tam kapanma 17 Mayıs sabah saat 05.00’e kadar 17 gün tam kapanacak. İşte tam kapanmayla ilgili tüm detaylar...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'a kadar uygulanacak ‘Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması’ ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kapanma sürecinde uygulanacak kurallar hatırlatılarak, kapanma sürecinde alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı:

“Kovid- 19 salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde bugün saat 19.00’da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek “Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması” uygulanacaktır. Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince; bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir. Bu saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır. Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

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"Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00’e kadar paket servis yapabilecektir. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, sadece ekmek satışı ve unlu mamül satışı yapmak kaydıyla açık olacaktır. Tam kapanma sürecinde kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacaktır.

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"Tam kapanma süresince sokak hayvanlarının beslenmelerine özel önem verilecek, bu kapsamda Vali/Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon tesis edilerek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınacak, bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarına düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması sağlanacaktır.

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"Tam kapanma süresince vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmış olup, aziz milletimize bu süreçte gösterecekleri sabır ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ederiz.”

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