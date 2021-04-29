Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Görev Belgesi Düzenlenmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan iş yeri, fabrika ve imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki personelin görev belgesini yanında bulundurması ve denetimlerde ibraz etmesi zorunlu olacak. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi şöyle: "29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu iş yeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek. YETKİLİYE İMZALATILACAK Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılacak. Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

ZAMAN VE GÜZERGAH SINIRI E-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; İş yeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu iş yerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,

Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak. KONTROLLERDE İBRAZ EDİLECEK Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. E-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.