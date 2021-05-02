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Son Dakika: 2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

02.05.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 340 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 25 bin 980 oldu. İşte 2 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Tam kapanmanın başlamasıyla vaka sayısındaki düşüş devam ediyor.

Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 240 bin 145 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 980 kişinin testi pozitif çıktı, 340 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 587 oldu.

Son 24 saatte 75 bin 182 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

2 mayıs

1 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (1 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 373 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 28 bin 817 olarak açıklanmıştı.

1 mayıs

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