Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

20 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 80 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 857 oldu.

7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Toplam test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, vefat sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1180 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

20 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

19 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Şubat) koronavirüs nedeniyle 82 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 419 olarak açıklanmıştı.





