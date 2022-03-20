Son Dakika: 21 Mart (yarın) hangi illerde okullar tatil? Peş peşe duyurdular! Bazı illerde okullara kar tatili

Son dakika haberi: Yoğun kar yağışı yeniden tüm yurtta etkili olmaya devam ederken yaşamı da olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bazı illerden arka arkaya eğitime ara verildiği haberleri gelmeye devam ediyor. Meteorolojinin uyarılarının ardından öğrenci ve veliler ise 21 Mart Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Açıklamalar ise peş peşe geliyor. Peki, 21 Mart Pazartesi günü (yarın) hangi illerde okullar tatil olacak? İşte detaylar...

KARS

Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.

DÜZCE

Düzce’de, kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar tatil edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılmasına karar verildi.

AMASYA

Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.





