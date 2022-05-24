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Son Dakika: 24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

24.05.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 24 Mayıs Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 1304 oldu. Günlük Kovid-19 vaka sayısı iki yıl sonra ilk kez pazar günü binin altına inmiş, Bakan Koca, vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında olduğunda, toplu taşımadaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak son verilerde vaka sayısının yeniden binin üzerine çıkması nedeniyle toplu taşımada maske şartı sürüyor.

Son Dakika: 24 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Son dakika haberi: Türkiye’de günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yılın ardından ilk defa geçtiğimiz pazar günü 1000’in altına inmişti. Toplu taşımada maske zorunluluğunu kaldırması beklenen gelişmenin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir açıklama yapmış ve günlük koronavirüs vaka sayısının 3 gün üst üste 1000’in altında olması halinde toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun kaldırılacağını duyurmuştu. Bakan Koca, pazar günü 905 olarak açıklanan vaka sayılarının ardından yaptığı açıklamada “Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!” ifadelerini kullanmıştı. Dün de vaka sayısı 922 olarak açıklanarak binin altında kalmıştı. Türkiye’de gözler vaka sayısının 24 Mayıs Salı günü kaç olacağına çevrilmişti. Kritik haber geldi ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 24 Mayıs’ta açıklanan verilere göre son 24 saatte 136 bin 332 Kovid-19 testi yapıldı, 1304 kişinin testi pozitif çıktı, 6 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1184 oldu. Buna göre toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

AŞILAMA VERİLERİ

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 697 bin 10 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

24m

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (23 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 922 olarak açıklanmıştı.

23m

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 22 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 905 olarak açıklanmıştı.

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