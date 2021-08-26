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Son Dakika: 26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

26.08.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ağustos Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 bin 616 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

26 Ağustos 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 15 bin 205 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 747 bin 545'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 665 bin 998 aşı uygulandı.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

"OMUZ VERİN" ÇAĞRISI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." dedi.

26 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

26 AĞUSTOS

25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (25 Ağustos) koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 19 bin 970 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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