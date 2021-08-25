Bakan Koca'dan aşı olmadığını iddia edenlere yanıt: Yakışır mı?

Bakan Koca, Twitter hesabından ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye’de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?" ifadelerini kullandı.

Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye’de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı? — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 25, 2021



