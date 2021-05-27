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Son Dakika: 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27.05.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 183 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 426 oldu. İşte 27 Mayıs koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

27 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (26 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 166 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 8 bin 738 olarak açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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