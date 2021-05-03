Son Dakika: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

3 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Vaka sayıları 22 Mart'tan bu yana ilk kez 25 binin altına düştü. 22 Mart'taki vaka sayısı 22 bin 216 olarak açıklanmıştı.

Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.

3 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Mayıs) koronavirüs nedeniyle 340 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 25 bin 980 olarak açıklanmıştı.





