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Son Dakika: 6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

06.07.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Temmuz 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 5 bin 299 oldu. En yüksek aşılama oranına sahip iller ise Muğla, Kırklareli ve Çanakkale oldu.

Son Dakika: 6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

6 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: SALGININ SEYRİ DEĞİŞİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin.

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 4 bin 678 olarak açıklanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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