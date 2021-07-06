Son Dakika: 6 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

6 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

İŞTE 6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA: SALGININ SEYRİ DEĞİŞİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin.

Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uspcG0WCQB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 4 bin 678 olarak açıklanmıştı.





