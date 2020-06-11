HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika... 81 ilde uygulama! Yüzlerce kişi yakalandı

Son dakika... 81 ilde uygulama! Yüzlerce kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 11:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması’ gerçekleştirildi.

11 bin 771 karma ekip, 222 dedektör köpek ve 49 bin 400 personelin katıldığı uygulamada, yeni kontrollü sosyal hayat ile birlikte maske ve mesafe kuralları ile özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, playstation vb. oyun salonları ile kamuya açık yerlerde hijyen, çalışma saati gibi belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığına bakıldı.

935 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Uygulama sonucunda; 371 bin 383 şahıs kontrol edildi, 935 aranan şahıs yakalandı ve 51 şahıs gözaltına alındı. Sosyal mesafe kuralını ihlalden 704, sokağa çıkma yasağına tabi olup müsaade edilen saatler dışında sokağa çıkan 18 yaş altı 34 ve 65 yaş üstü 7, diğer suçlardan 434 olmak üzere toplam bin 179 şahsa idari ve 75 şahsa adli olmak üzere toplam bin 254 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

722 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 148 bin 219 araç kontrol edilerek 5 bin 348 araca idari para cezası uygulandı.

722 araç trafikten men edilirken, 18 aranan araç da yakalandı. Ülke genelinden eş zamanlı yapılan uygulamada 63 bin 139 iş yeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 3, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 17 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 13, diğer suçlardan 47 olmak üzere toplam 80 iş yeri işletmecisine/sahibine idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetimlerde 7 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 60 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 5 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 0,94 gram kokain, 26,6 gram eroin, 73,7 gram esrar, 902,2 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu hap, 630 paket kaçak sigara, 12 bin 955 adet makaron ve 2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Geceyi bekleyip, pencere ve balkonlara çıkıyorlar! Sebebi ise...Geceyi bekleyip, pencere ve balkonlara çıkıyorlar! Sebebi ise...
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

Bekçilerle ilgili yeni düzenleme! Yetkileri arttırıldı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

Bakan Koca koronavirüs sürecindeki kritik verileri açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Kahramanmaraş'tan acı haber!

Diğer Haberler
Mersin Valiliği’nden Cennet-Cehennem obruğu açıklaması

Büyük tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi

Asker uğurlamayla ilgili yeni gelişme

Asker uğurlamayla ilgili yeni gelişme

Geceyi bekleyip, pencere ve balkonlara çıkıyorlar! Görüntülemek için birbirleriyle yarışıyorlar

Geceyi bekleyip, pencere ve balkonlara çıkıyorlar! Sebebi ise...

İçişleri Bakanlığı'ndan sınır kapılarındaki giriş-çıkışlarla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

Yer: Kars! 'Bremen Mızıkacıları' gerçek oldu

Yer: Kars! Dünyaca ünlü masal gerçek oldu

Hırsızların yüzsüzlüğü pes dedirtti! 'Polisi arıyoruz' uyarısına aldırmadılar

Yüzsüzlükleri pes dedirtti! 'Polisi arıyoruz' sözüne aldırmadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.