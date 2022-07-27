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Son Dakika: ABD'den kritik Rusya açıklaması! Görüşecekler

27.07.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Söz konusu görüşme, iki bakan arasında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk görüşme olacak. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: ABD'den kritik Rusya açıklaması! Görüşecekler

Son dakika haberi: ABD'den Rusya ile temas konusunda önemli bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, bu görüşme iki ülke bakanının savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştireceği ilk görüşme olacak. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

İŞTE ELE ALINACAK KONULAR

Blinken düzenlediği basın toplantısında, Lavrov ile yapmayı planladığı telefon görüşmesinde, Rusya tarafından gözaltına alınan ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD’li eski asker Paul Whelan’ı ABD’ye geri getirmek için "haftalar önce" Rusya’ya sunulan "önemli bir teklifi" ve Ukrayna tahıl ihracatı ile ilgili İstanbul’da imzalanan anlaşmayı ele almayı planladığını ifade etti. Blinken, mahkum takası için yapılan teklif hakkında ise detay vermedi.

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ABD’nin Griner ve Whelan’ı ABD’ye geri getirmek için ABD’de 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout’u takas etmeyi teklif ettiği öne sürüldü. Whelan, 2018’den bu yana casusluk iddiasıyla, Griner ise geçtiğimiz şubat ayından bu yana uyuşturucu bulundurmaktan Rusya’da hapiste tutuluyor.

Blinken, Lavrov’la yapacağı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda pazarlık yapmayacağını vurgulayarak, Ukrayna tarafı olmadan Rus tarafı ile Ukrayna’yı tartışmayacaklarını yineledi.

SAVAŞTAN BU YANA BİR İLK

Söz konusu görüşme, iki bakan arasında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk görüşme olacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya abd
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