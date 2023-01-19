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  4. SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

19.01.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı yönündeki açıklamalar sonrası başlayan adaylık tartışmalarıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bakan Bozdağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

Son dakika: Seçimlerin 14 Mayıs tarihine çekilmesiyle ilgili açıklamalar kulisleri bir anda hareketlendirirken, muhalefet cephesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağıyla ilgili iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu adaylık tartışmalarıyla ilgili ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan bir açıklama geldi.

Bakan Bozdağ, adaylık tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk uygulamaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir. Sayın cumhurbaşkanımız adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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Bekir Bozdağ

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