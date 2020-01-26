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  4. Son dakika: AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

Son dakika: AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 02:35 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 02.00 sıralarında yaptığı açıklamada Elazığ merkezli depremde 31 kişinin yaşamını yitirdiği belirtti.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem birçok ilde hissedilirken, Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden oldu. Türkiye'nin birçok kentinden sıcak bölgeye ekipler sevk edilirken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ederken her geçen saat maalesef acı haberler de geliyor...

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 31'E YÜKSELDİ

Türkiye, Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli verilerine göre, deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Çok geniş bir bölgede hissedilen deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkıma neden oldu. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

72 BİNA YIKILDI

Açıklamada ayrıca, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514’ünün ağır hasar aldığı ve 409’unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

MUSTAFA PAŞA'DA 12 KİŞİ KURTARILDI

Depremin en fazla etkilediği bölgeler olan Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Paşa Mahallesinde çöken binadan şimdiye kadar 12 kişiye sağ ulaşıldı, biri bebek 4 kişinin cenazesi çıkarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada yaralı sayısının bin 234 olduğu, enkazlardan sağ kurtarılan kişi sayısının 44 olduğu belirtildi.

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