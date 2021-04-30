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  4. Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

30.04.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam yerel saatle 19.00 sularında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Logar İl Şura Başkanı Hasibullah Stanikzey, saldırının aşiret liderine ait bir misafirhanenin önünde düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda en az 25 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Stanikzey, 60'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Stanikzey, can kaybının daha fazla olabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de ciddi hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (AA)

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