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  4. SON DAKİKA | AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçış planı' iddiasına çok sert tepki

SON DAKİKA | AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçış planı' iddiasına çok sert tepki

24.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saat 22.00'da bir kaçış planını ifşa edeceğim" açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu’nun bugün Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçış planı' iddiasına çok sert tepki

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' iddiası gündem yarattı. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu akşam 22:00’de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam sosyal medyadan bir açıklama yapması beklenirken, AK Parti'den çok sert bir açıklama geldi.

SON DAKİKA |AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA İLK TEPKİ

CHP liderine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü, Ömer Çelik, KIlıçdaroğlu'nun açıklamalarını 'iftira' olarak nitelendirdi.

AK PARTİLİ ÇELİK: İFTİRA KAMPANYASI

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Cumhurbaşkanımız ve ailesiyle ilgili yaptığı açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Kılıçdaroğlu’nun beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır. Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi. Ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir."

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SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu! 'Bir kaçış planını ifşa edeceğim'SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat vererek duyurdu! 'Bir kaçış planını ifşa edeceğim'


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