Son dakika: AK Parti'nin İstanbul'daki ofisine silahlı saldırı! İlk açıklama geldi

Son dakika haberi... AK Parti'nin Bahçelievler'de bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri yükseldi. Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti.

İlk belirlemelere göre binada herhangi bir isabet olmazken polis, havaya ateş eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRIDA CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Silahlı saldırı girişiminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den ilk açıklama da geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe şu ifadeleri kullandı:



"Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz."

