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  4. SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Sahte milliyetçilik üretmeye çalışıyor'

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Sahte milliyetçilik üretmeye çalışıyor'

22.05.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunuyor. CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Çelik 'sahte milliyetçilik üretmeye çalışıyor' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Sahte milliyetçilik üretmeye çalışıyor'

Son dakika: 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 6 gün kala, siyaset kulisleri giderek hareketlenirken; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulunuyor.

A Haber'e konuşan AK Partili Çelik'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şöyle:

"Kılıçdaroğlu sahte milliyetçilik üretmeye çalışıyor şu anda. Tezkere Meclis'e geldiği zaman o tezkereye karşı oy vermişlerdi.

Sahte siyaset peşinde koşuyor.

Birileri akıl vermişler, milliyetçi seçmenin oylarını manipüle etmek üzere bir sahte milliyetçilik üretiyor. Hudut namustur diye asmışlar. Ama tezkere Meclis'e geldiğinde Kılıçdaroğlu ve CHP karşı çıktı.

Ciddi bir yalan siyasetiyle karşı karşıyayız. O gece İmamoğlu ve Yavaş vatandaşlarımıza yalan söylediler. Biz açık ara öndeyiz dediler. Türk siyasi hayatında en büyük saygısızlıklardan birine imza attılar.

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Muharrem İnce'ye karşı büyük bir linç kampanyası yaptılar. Şimdi, depremzedelere dönük sistematik bir saldırı. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza dönük de bunu yapıyorlar. İnsanın gerçekten demokratik olup olmaması kriz zamanlarında ortaya çıkar.

Bu zehirli sözleri terör örgütlerine söylemediler. Terör örgütlerine söylemedikleri zehirli sözleri Cumhurbaşkanımıza söylüyorlar.

Seçim sonuçlarına saygı göstermeyen tutum karşımızdakilerin geleneğinde var. Cumhurbaşkanımız açık ara önde olduğu halde, biz son oy sayılıncaya kadar dedik ki sandığa saygı gösteriyoruz, sonucu bekliyoruz.

Topluma tutup sanki oy çalınmış gibi hala açıklama yapıyor o iki belediye başkanı. Dün, aynı masanın diğer ortaklarının temsilcisi olan partiler çıkıp diyor ki biz de takip ettik, CHP'nin sisteminde de geri görünüyordu Kılıçdaroğlu.

Cumhurbaşkanımızın temel siyasi bakışı toplumun taleplerini dinleyip, onu siyasette temsile dönüştürmektir.

Kılıçdaroğlu'nun 2 günde terör örgütlerinden zılgıt yiyen bir pozisyondan pat diye sahte milliyetçilik üreten bir pozisyona dönmesi... Niye sahte milliyetçilik diyorum? Dünyada demokrat olmanın en temel koşulu nedir, bizim not verenlerimiz vatandaşlarımız. Meşruiyet içinde varlık buluruz. Bu meşruiyetin tehdit edildiği alanlardan biri terördür, bir siyasetçi bununla arasına mesafe koymuyorsa bu meşruiyet tehlikededir.

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Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelik ak parti

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