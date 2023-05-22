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Sinan Oğan kimi destekleyecek? Mustafa Destici canlı yayında açıkladı: 'Aldığım bilgilere göre...'

22.05.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye adım adım seçimlerin ikinci turuna giderken gözler ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın açıklayacağı karara çevrildi. Canlı yayında açıklama yapan Cumhur İttifakı ortağı ve BBP lideri Mustafa Destici, Oğan'ın vereceği kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Sinan Bey'in kararı olumlu olacak. Kesinlikle Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyecek. Aldığım bilgilere göre bir sürpriz olmazsa Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayacak" dedi.

Sinan Oğan kimi destekleyecek? Mustafa Destici canlı yayında açıkladı: 'Aldığım bilgilere göre...'

Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlere gidiyor. Gözler ilk turda yüzde 5'lik oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın vereceği karara çevrildi. Oğan, kararını bugün saat 17'de duyuracak. Oğan'ın kararı öncesi Cumhur İttifakı ortağı ve BBP lideri Mustafa Destici, canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Destici, "Aldığım bilgilere göre bir sürpriz olmazsa Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayacak" dedi.

Destici'nin açıklamasından satır başları:

"BİRTAKIM MADDELERİ İLERİ SÜRDÜLER"

"Orada biliyorsunuz bir ATA İttifakı vardı. Adalet Partisi, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Sinan Oğan bu süreçte onlardan biraz müstakil davrandı. Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme yaptı. Özellikle çok yakınında bulunan insanlar var. Biz onlarla da sürekli iletişim halindeyiz. Oğan'ın Özdağ ile ileriye sürdüğü birtakım maddeler vardı ama geldiğimiz noktada terörle mücadele, Anayasa'nın ilk 4 maddesi, sığınmacılar konusuyla ilgili maddeleri ileri sürdü.

Ben onlara dedim ki; Sizin söylemenize gerek yok. Bunlar zaten yapılıyor. Terörle mücadele 40 yıllık süreçte en iyi dönemini yaşıyor. Şu anda terörle mücadeleye yönelik topyekün bir mücadele var.

21 yıllık iktidarda Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bir şey yok. Bunlarla ilgili konuşan Babacan'dır. Burada biz ve MHP varken zaten böyle bir şey olamaz.

Biz de sığınmacıları göndermeyi düşünüyoruz ama bunları Stalin kafası ile yapmayız.

"BİR SÜRPRİZ OLMAZSA CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYECEK"

Oğan ve Özdağ da kararlarını müstakil veriyor. AP, Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. Sinan Bey'in kararı olumlu olacak. Kesinlikle Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyecek. Aldığım bilgilere göre bir sürpriz olmazsa Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayacak."

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