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Son dakika Ankara'da eğitim uçağı düştü! (Düşen uçak Hürkuş mu?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara'da eğitim uçağı düştü. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den yapılan açıklamada "Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir." denildi.

Son dakika Ankara'da eğitim uçağı düştü! (Düşen uçak Hürkuş mu?)

DHA'nın son dakika olarak geçtiği habere göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.
Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz."

Ayrıntılar geliyor...

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