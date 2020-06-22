Son dakika Ankara'da eğitim uçağı düştü! (Düşen uçak Hürkuş mu?)

DHA'nın son dakika olarak geçtiği habere göre Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesinde düşen eğitim uçağının 'Hürkuş' olduğu, 2 pilotun eğitim uçağından paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz."

Ayrıntılar geliyor...

