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  4. Son Dakika: Çok sayıda ilde hissedildi! Antalya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Son Dakika: Çok sayıda ilde hissedildi! Antalya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

03.02.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Antalya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında ve 13.20 km derinliğinde gerçekleşti. Deprem çok sayıda ilde de hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

Son Dakika: Çok sayıda ilde hissedildi! Antalya'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında bir deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Antalya Gazipaşa'da saat 00:03'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Çok sayıda ilde de hissedilen depremin derinliği ise 13.20 km olarak kaydedildi.

SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında kaydedilen ve deniz yüzeyinin 13,20 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 136 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

MUĞLA, ADANA, MERSİN VE HATAY'DA DA HİSSEDİLDİ

Sosyal medyada depremin başta Antalya olmak üzere Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da da hissedildiğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu.

Son dakika gelişmesiyle ilgili ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
deprem antalya
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