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  4. SON DAKİKA | Bahçeli'den dikkat çeken sözler! 'Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü...'

SON DAKİKA | Bahçeli'den dikkat çeken sözler! 'Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü...'

27.06.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyaset gündemine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 'Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü zihniyetler' diyerek sert ifadeler kullanan Bahçeli, "Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapması, bunun sonucunda Türk ve Türkiye Yüzyılının insan-insan; insan-millet; millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorması büyük bir ihtiyaçtır" sözleriyle de çağrı yaptı.

SON DAKİKA | Bahçeli'den dikkat çeken sözler! 'Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü...'

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü zihniyetlerin, hatta takiyye ve istismarı davranış kalıbı, üstelik siyaset ve yaşam felsefesi haline getiren zillet emelli çevrelerin samimiyetle inisiyatif üslenip insan gönlünü ve Allah rızasını kazanma amacı beyhude bir beklentidir. Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapması, bunun sonucunda Türk ve Türkiye Yüzyılının insan-insan; insan-millet; millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorması büyük bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı. (DHA)

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Devlet Bahçeli MHP

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