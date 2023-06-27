SON DAKİKA | Bahçeli'den dikkat çeken sözler! 'Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü...'

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "Sözde demokrat ve özgürlükçü, özde despot ve sömürücü zihniyetlerin, hatta takiyye ve istismarı davranış kalıbı, üstelik siyaset ve yaşam felsefesi haline getiren zillet emelli çevrelerin samimiyetle inisiyatif üslenip insan gönlünü ve Allah rızasını kazanma amacı beyhude bir beklentidir. Artık herkesin durum ve duruş muhasebesi yapması, bunun sonucunda Türk ve Türkiye Yüzyılının insan-insan; insan-millet; millet-devlet ilişkileri üzerinde dürüstçe kafa yorması büyük bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...



