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  4. SON DAKİKA | Bahçeli'den Semra Güzel açıklaması: Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı

SON DAKİKA | Bahçeli'den Semra Güzel açıklaması: Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı

11.01.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli, öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkan Semra Güzel ile ilgili yaptığı açıklamada" Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA | Bahçeli'den Semra Güzel açıklaması: Dokunulmazlığı derhal kaldırılmalı

Son dakika haberi: HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğrafının çıkmasına sert tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "PKK'lı ile karanlık ilişkilere giren HDP'li vekilin dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır." açıklamasını yaptı.

Son dakika... HDP'li Semra Güzel'in hakkındaki fezlekede flaş gelişme HDP'li Semra Güzel'in hakkındaki fezlekede flaş gelişme

Bahçeli'nin grup toplantısında öne çıkan ifadeleri şöyle:

Şehit babalarına veda ve minnet borcunu ödemeliyiz. Biz terör örgütüne eleman devşiren HDP'yi Türk siyasetinde görmeye bir saniye dayanamıyoruz. Terör kamplarında eğitim alacaklar, sonra karşımıza geçip insan hakları dersi verecekler. Bunlar ne utanmazlıktır, ne pervasızlıktır.

"DOKUNULMAZLIĞI DERHAL KALDIRILMALIDIR"

PKK'lı ile karanlık ilişkilere giren HDP'li vekilin dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır.

İP'in genel başkanı , Şanlıurfa'da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman mehmetçiklerimize rahmet diliyorum dedi. Burada patlayan nedir belli değil. Patlatan kimdir belli değil. PKK'ya YPG'ye tek bir açıklama yoktur. PKK bomba patlattı derseniz adam olursunuz.

"SAKLANMA KILIÇDAROĞLU, ADAMSAN ÇIK KARŞIMIZA MERTÇE SÖYLE"

İmamoğlu hesabını veremeyeceği işlerinden dolayı korkuya kapılıyor. PKK'lı DİAYDER'in iştirakiyle İBB'ye işe girenlerin sorumlusu Kılıçdaroğlu'dur. Buradan soruyorum, Cumhuriyet Savcılığı'nın oluşturduğu iddianamede Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor mu? DİAYDER üyeleri ile katıldın mı, katılmadın mı? Bunlara çık cevap ver. Kılıçdaroğlu Kandil'in tedarikçisidir. Saklanma Kılıçdaroğlu, adamsan çık karşımıza mertçe söyle. Tavsiyem iyi bir hafızaya sahip olman. Böylece söylediğin yalanları unutmazsın.

"HERKESİ UYARIYORUM, EMEL SAHİPLERİNİ BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAYACAKLAR"

Dün hedef Bülent Ecevit'ti. Bugün hedef Recep Tayyip Erdoğan'dır. İsimler değişse de kurgu aynıdır komplo aynıdır. Demokrasi düşmanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızı göndermelerine gücü asla yetmeyecek. Sokak hareketlerine direnmeyi de çok iyi biliriz. Çatışma ortamı gözleyen odakların, herkesi uyarıyorum, emel sahipleri bu yükün altından kalkamayacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Semra Güzel

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