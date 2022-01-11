Son dakika... HDP'li Semra Güzel'in hakkındaki fezlekede flaş gelişme

Semra Güzel hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında harekete geçildi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.





