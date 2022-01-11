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  4. Son dakika... HDP'li Semra Güzel'in hakkındaki fezlekede flaş gelişme

Son dakika... HDP'li Semra Güzel'in hakkındaki fezlekede flaş gelişme

11.01.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Son dakika... HDP'li Semra Güzel'in hakkındaki fezlekede flaş gelişme

Semra Güzel hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında harekete geçildi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Semra Güzel HDP Halkların Demokratik Partisi
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