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  4. Son dakika | Bahçeli mayıs ayını işaret edip "Bu işi bitirelim" dedi! Dikkat çeken 'muhalefet' mesajı: "Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım"

Son dakika | Bahçeli mayıs ayını işaret edip "Bu işi bitirelim" dedi! Dikkat çeken 'muhalefet' mesajı: "Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım"

17.01.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarihi öne çekilmesi beklenen seçimler ne zaman yapılacak? Türkiye'nin merak ettiği soruyla ilgili MHP lideri Bahçeli'den önemli bir mesaj geldi. "Muhalefet partilerinin çekinecek, ürkecek bir durumları yoksa buyursunlar" diyen Bahçeli, mayıs ayını işaret ederek "Bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bahçeli mayıs ayını işaret edip "Bu işi bitirelim" dedi! Dikkat çeken 'muhalefet' mesajı: "Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım"

Son dakika haberi: Resmi takvime göre 18 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen seçimlerin hac dönemi, okulların tatil edilmesi gibi mevsimsel koşullar dolayısıyla tarihinin öne çekilmesi bekleniyor. Seçimlerin ne zaman yapılacağıyla ilgili çeşitli tarihler dillendirilirken, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, seçim tarihiyle ilgili mesajında mayıs ayını işaret ederek "Bu işi bitirelim" dedi. Bahçeli ayrıca 'alkış' polemiği üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenirken "Türk askerine parmak sallama cürreti gösteren Kılıçdaroğlu çürümüş bir şahsiyettir. Bir tarafta terörist Demirtaş'ı sahiplenirken diğer tarafta Türk askerini rencide etmektedir" ifadelerini kullandı.

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"BU KARAR ERKEN SEÇİM OLARAK DEĞİL, TARİHİN GÜNCELLENMESİ OLARAK YORUMLANMALI"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

  • 15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim sürecine girdiğimiz herkesçe malumdur.

  • Gazi Meclisten böyle bir karar çıkarsa bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesi olarak yorumlanmalıdır. Muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan imtina ederse Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. MHP, 2 alternatife de hazırdır.

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"MAYIS AYINDA BU İŞİ BİTİRELİM"

  • Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Muhalefet partilerinin çekinecek, ürkecek bir durumları yoksa buyursunlar. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim. Uzlaşarak Türkiye'mizi birlikte seçime taşıyalım.

"ZİLLET İTTİFAKI SON KOZLARINI OYNAMAKTADIR"

  • Artık CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı büyüme ve gelişme azmini kundaklamak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet ittifakı A'dan Z'ye krizdir, kamburdur, kangrendir, karamsarlık siyasetidir. Siyasi rant kavgaları gizlenemez boyutlardadır. Zillet ittifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur.

"AMACI REJİM VE DEVLET KRİZİ ÇIKARMAKTIR"

  • Yeni nesil fırtına Obüs'lerinden rahatsızlık duyan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. Altay tankının yapımından korkan bir siyasetçi bu millete hizmet sevdasıyla dolup taşamaz. Bugün savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 2 bini geçmiştir. İhracat rakamı ise 2022'de 4 milyar 400 milyon doları bulmuştur. Elalem bize gıptayla bakarken zillet partilerinin tahammülsüzlüklerin, kötü niyetleri bir husumet alametidir. Bu marazi zihniyetin amacı rejim ve devlet krizi çıkarmaktır.

"TÜRK ASKERİNE PARMAK SALLAYAN KILIÇDAROĞLU ÇÜRÜMÜŞ BİR ŞAHSİYETTİR"

  • Kılıçdaroğlu istese de istemese de, çatlasa da patlasa da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devlet hayatında birlik ve dayanışma ruhu hakimdir. Vesayet demek, bugünkü CHP yönetimi demektir. Kenan Evren kafası, Kılıçdaroğlu'nun kafasıdır. Türk askerine parmak sallama cürreti gösteren Kılıçdaroğlu çürümüş bir şahsiyettir. Bir tarafta terörist Demirtaş'ı sahiplenirken diğer tarafta Türk askerini rencide etmektedir.

  • Cumhurbaşkanı adayını bir türlü bulamayan, masada birbirlerine atar gider yapan zillet ittifakı Türkiye'nin önündeki düşman bariyeridir. Zillet ittifakı siyasi ve ahlaki kirlilikte, siyasi kışkırtıcılıkta alternatifsiz olduğunu açıkça kanıtlamıştır. Kılıçdaroğlu askere düşmanlık yaparken HDP'ye zeytin dalı verip dostluk mesajları verecek kadar küçülmüş ve ufalanmıştır.
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Devlet Bahçeli

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