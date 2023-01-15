Ali Babacan'dan dikkat çeken hareket! 'Cumhurbaşkanı' sloganları atılırken bakın ne yaptı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 'DEVA Türkiye'si' programında eylem planlarını açıkladı. Babacan, seçim tarihi belli olmamasına rağmen ilk kez siyasi bir partinin hükümet programının en ufak detayına kadar açıkladığını belirtti.

AK Parti'nin kurucu üyesi olarak siyasete adım attığını belirten Babacan, "34 yaşında, ülkesinin yarınlarını dert eden bir genç olarak siyasete girdim. 90'lı yılların hukuksuzluğundan nefes alamadığımız, askeri vesayeti iliklerimize dek hissettiğimiz, ekonominin diplerde olduğu günlerdi; o günler. Yıl 2001. Bu ülkenin bir vatandaşı olarak mecbur hissettim kendimi. En genç bakan bendim. Yeri geldi, günde 2 ülkeye gittim. Her gün sabahın 03.00'üne, 04.00'üne kadar çalıştım. 2002'den 2013'e milli gelirimiz yaklaşık 3 kat arttı. 3 bin 600 dolardan 9 bin 700 dolara çıktı. Biz ayrıldıktan sonra ise milli gelir neredeyse yarı yarıya düştü. 9 bin 700 dolardan indi, 5 bin 800 dolara. Hatasıyla sevabıyla tam 14 sene sadece; ama sadece halkımız için çalıştım. Türkiye'nin o güzel günlerine baktığımda; o başarının bir parçası olmak hayatım boyunca benim için bir onur olacak. Ama arkadaşlar, 2001'de birlikte yola çıktığımız Recep Tayyip Erdoğan sözünden döndü. Aslında ben, zamanında AK Parti'yi başarılı yapan ilke ve değerlerden hiç ayrılmadım. AK Parti'nin kuruluş ideallerinden ayrılan Sayın Erdoğan oldu" dedi.

'3 TAŞIYICI SÜTUNA OTURMUŞ DURUMDA'

Babacan, partinin uygulayacağı eylem planlarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Ne yapacağımızı teker teker burada anlatmaya kalksam; 22 eylem planının sadece ismini saymak bile epey bir vaktimizi alır. İsterseniz madde madde bütün eylemleri okuyayım. Sabaha kadar burada kalmaya razıysanız tabii ki. Kısaca ifade etmek gerekirse, bu 22 eylem planı 3 taşıyıcı sütun üzerine oturmuş durumda. Güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomi, özgür, güçlü ve mutlu bir toplum, kaliteli kamu yönetimi, saygın ülke. Özetin özeti bu. Çok net iddia ediyorum. Cumhuriyet tarihinde böylesine hazır bir siyasi program olmadı. Bu çalışmalarda kimlerin emeği var biliyor musunuz? Ülkemizdeki çok kıymetli akademisyenlerin, hukukçuların, ekonomistlerin, araştırmacıların, çevrecilerin, eğitimcilerin, sağlıkçıların, şehir planlamacıların, çiftçilerin, girişimcilerin, esnafın, binlerce kişinin emeği var. Politika birimlerimize destek veren, canla başla çalışan isimlerin bir kısmı, şu anda bu salonda."

CEKETİNİ ÇIKARDI GÜNDEM OLDU

Konuşması sırasında salonda 'Cumhurbaşkanı Ali Babacan' sloganları atıldığı sırada Ali Babacan'ın ceketini çıkarması dikkat çekti.

(DHA)