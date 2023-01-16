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Ali Babacan'ın 'SİHA' çıkışı gündem yarattı! Muharrem İnce'den tepki geldi: Hayır kardeşim...

16.01.2023 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA ve SİHA'larla ilgili gündem yaratan açıklamalarına Memleket Partisi lideri Muharrem İnce tepki gösterdi. İnce, yaptığı açıklamada "6'lı masanın ortağı olan Babacan "SİHA'lara dokunacakmış. Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan'ın 'SİHA' çıkışı gündem yarattı! Muharrem İnce'den tepki geldi: Hayır kardeşim...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında iktidara gelmeleri durumun savunma sanayisinde yapılanları sorgulayacaklarını söyledi. Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmasına göndermede bulunan Babacan, "Özellikle bu akrabalık, şirketlerle hükümet arasındaki böyle girift ilişkiler doğru bir şey değil. Adilliği, şeffaflığı ve eşitliği yerle bir eden yaklaşımlar bunlar" dedi.

BABACAN'DAN 'SİHA' ÇIKIŞI: KUSURA BAKMAYIN, DOKUNACAĞIZ!

Babacan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Şimdi seçim yaklaşıyor ve hükümetin elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje de öyle bir hale getirildi ki bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz falan filan ya. Kusura bakmayın ya dokunacağız tabii, doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Tek bir şirket üzerinden bu işler olmaz açıkça söylüyorum. Eğer rekabetten korkuyorlarsa korksunlar."

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MUHARREM İNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Babacan'ın gündem yaratan açıklamaları sonrası Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İnce, Babacan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

İnce yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"6'lı masanın ortağı olan Babacan "SİHA'lara dokunacakmış. Hayır kardeşim. Biz Memleket Partisi olarak İHA ve SİHA'ları doğru buluyoruz. Cumhurbaşkanı olduğumda savunma sanayi yatırımlarını artırarak devam ettireceğiz. Bu siyaset üstü milli bir konudur.

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"SANAYİ YATIRIMLARINA DOKUNACAĞIZ DİYENLER..."

Bugün savunma sanayi yatırımlarına dokunacağız diyenler; sorumlu oldukları dönemde TSK'ya kurulan kumpaslara, kumpas davalarındaki hukuksuzluklara neden ses çıkaramamışlar, dokunmamışlar? TÜPRAŞ hisselerinin değerinin çok daha altında Ofer’e satılmasına neden dokunamamışlar?"

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