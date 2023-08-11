Son dakika: Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den yanıt geldi!

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin canlı yayında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunması sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz." denildi.

İşte İYİ Parti'den yapılan o açıklama:

"Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!"

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, canlı yayında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli'nin, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" açıklamasına İYİ Parti'den peş peşe yanıtlar gelmişti.

İYİ PARTİLİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

Konuyla ilgili bir televizyon kanalında konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan bir açıklama da İYİ Parti'nin siyasi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'dan gelmişti. Haber Global Muhabiri Saliha Çolak'ın edindiği kulis bilgilerine göre Vural konuya ilişkin "İrademizi ipotek ettirmeyiz" yorumunu yapmıştı.