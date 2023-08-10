SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli'den İYİ Parti'ye ittifak çağrısı: Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yerel seçim çağrısı yaparak, "Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CNN Türk'e yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yerel seçim çağrısı yaparak, "Ülke hayrına yerel iktidarda komşu olalım." dedi.
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