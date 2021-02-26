HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bakan Akar'dan ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama: Mektubumuza yanıt verilmeli

Son Dakika: Bakan Akar'dan ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama: Mektubumuza yanıt verilmeli

26.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Bakan Akar'dan ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama: Mektubumuza yanıt verilmeli

Son Dakika haberine göre Milli Savunma bakanı Hulusi Akar, ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Teknik çözümlerin mümkün olduğunu söyleyen Akar, "ABD, çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamıyla ilgili AB'den gelen açıklamalara çok sert tepki gösterdi.

Bakan Akar yaptığı açıklamada "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" dedi.

EGE'DEKİ YUNAN TACİZİ

Akar, Ege'deki TCG Çeşme gemisine Yunan F-16'larının yaptığı tacizle ilgili de "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİ

S-400'ler konusuna da değinen Akar, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil. ABD çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli." ifadelerini kullandı.

TSK'DAKİ İHRAÇLAR

Akar, ayrıca FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajıErdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı
Hüvallahüllezi suresinin anlamı ve faziletiHüvallahüllezi suresinin anlamı ve fazileti
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha! Ünlü oyuncu veda etti

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı

Erdoğan'dan 'Hocalı katliamı' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı katliamı' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı katliamı' mesajı

Şırnak normalleşmeye en yakın illerde arasında yer alıyor! Gözler 1 Mart'a çevrildi

Normalleşmeye en yakın illerde arasında! Gözler 1 Mart'a çevrildi

Prof. Dr. Kurugöl'den okulların açılmasıyla endişelen aileleri rahatlatacak açıklama

Yüz yüze eğitim öncesi aileleri rahatlatacak açıklama

Süper Loto sonuçları belli oldu! 25 Şubat Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 25 Şubat 2021

İkramiye 15 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Usulsüz reçete şebekesi rüşveti, 'Zehir, zıkkım olsun' açıklamasıyla havale etmiş

Rüşveti 'Zehir, zıkkım olsun' açıklamasıyla havale etmiş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.