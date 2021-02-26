Son Dakika: Bakan Akar'dan ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama: Mektubumuza yanıt verilmeli

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamıyla ilgili AB'den gelen açıklamalara çok sert tepki gösterdi.

Bakan Akar yaptığı açıklamada "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" dedi.

EGE'DEKİ YUNAN TACİZİ

Akar, Ege'deki TCG Çeşme gemisine Yunan F-16'larının yaptığı tacizle ilgili de "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

S-400 SAVUNMA SİSTEMLERİ

S-400'ler konusuna da değinen Akar, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok. S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil. ABD çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli." ifadelerini kullandı.

TSK'DAKİ İHRAÇLAR

Akar, ayrıca FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişinin ihraç edildiğini açıkladı.



