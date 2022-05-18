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  4. SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

18.05.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmeli

Son dakika haberi: ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yapacağı görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Türkiye NATO’nun açık kapı politikasını daima desteklemiştir” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yönelik meşru güvenlik endişeleri olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DE GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ"

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ama Türkiye'nin de güvenlik endişeleri giderilmeli" ifadelerini kullandı. (AA/İHA)

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