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Son dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

03.02.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Bakan Koca'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu.

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YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından duyurduğu yazılı açıklamada, “Kısıtlayıcı tedbirlerin hayatımızı ne denli zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden kontrolü elden bırakmadan bazı düzenlemeler yapılmaktadır” ifadelerini kullanan Bakan Koca, “Okullarımızda sınırlı bir şekilde yüz yüze eğitime tekrar başlanması yönünde karar alındı. Hareketliliğin daha az olduğu köy okullarında 15 Şubat’tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacak. Mart ayında ise ilkokullarımız, 8 ve 12’inci sınıflar ve özel eğitim okullarında salgının seyrine göre kontrollü ve seyreltilmiş şekilde eğitimin başlaması hedeflenmektedir.

Sınırlı da olsa artan hareketlilikle beraber doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır. Elde edilecek bulgular sonraki adımlarımızın belirleyicisi olacaktır. Biliyoruz, öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerimiz öğrencilerini özledi. Ailelerimizin bu husustaki endişelerinin farkındayız. Ancak salgının hızının artması ile kaybolabilecek hayatların telafisi mümkün değildir. Bunu gözeterek çok hassas bir denge içinde hareket etmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.


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