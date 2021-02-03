Son dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak aşılama çalışmalarını ve hastalığın seyrini gözden geçirdi. Mutasyonlar ve vakaların yeniden artış trendine karşı dikkat edilecek hususlar gündemdeydi.

Yurt içinde kitlesel harekete yol açacak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü düzenlemeden kaçınmak zorundayız.

Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe de sebep olabileceği unutulmamalıdır.

(Yüz yüze eğitime geçiş) Artan hareketlilikle birlikte doğacak muhtemel risklere karşı sıkı bir takip yapılacaktır.





