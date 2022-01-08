Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yeni varyantı çoğu kişinin hafif şekilde atlattığını belirtti.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."
Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2022
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