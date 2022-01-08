Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yeni varyantı çoğu kişinin hafif şekilde atlattığını belirtti.

"KENDİNİZİ KORUYUN"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."

Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2022



