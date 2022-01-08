HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz

Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz

08.01.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Koca'dan Omicron açıklaması: Hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yeni varyantı çoğu kişinin hafif şekilde atlattığını belirtti.

"KENDİNİZİ KORUYUN"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni varyanta bağlı Covid-19’u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
2022 için korkutan hava durumu tahmini!2022 için korkutan hava durumu tahmini!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge müjdesi

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

Oğlunun cansız bedenini gören annenin feryatları yürek dağladı

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

Uyarılar peş peşe geldi! 15 yıldır böylesi görülmedi

Murat Ongun'dan İBB'ye 'terör teftişi' ile ilgili çarpıcı sözler

Murat Ongun'dan İBB'ye 'terör teftişi' ile ilgili çarpıcı sözler

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

Akılalmaz olay! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi’

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.