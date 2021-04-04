Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan koronavirüs vakalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.

65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021



