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  4. Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

04.04.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlerin aktif vakalar içindeki oranının arttığını belirtti.

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan koronavirüs vakalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39’dan 11,3’e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca

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