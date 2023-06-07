SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! SMA hastalarını ilgilendiriyor: 'Yakında uygulamaya geçecek'

Son dakika: SMA hastalarıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi. Gen terapisinin etkili olduğu bir hasta grubu olduğunu aktaran Bakan Koca, "Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek" dedi. Bakan Koca açıklamasının devamında "Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

"SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisini SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek.

İSTANBUL'DA HASTANE KURULACAK

Nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kuruyoruz. Bu hastane hücre ve gen terapilerinin uygulanmasına özel olacak. Hastane ile aynı kampüste bir de hücre ve gen tedavisinde kullanılan ilaçları üretecek tesis bulunacak. Böylelikle ilacı kendimiz üretip tedaviyi de kendimiz uygulayacağız.

10 BİN KİŞİYE BİR AİLE DİŞ HEKİMİ

Diş hekimliği uygulaması 3 ilde pilot olarak başladı. Şimdi tüm Türkiye genelinde başlatıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak."

