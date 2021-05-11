Son dakika! Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak."

Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak. pic.twitter.com/6ocxHykynk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021



