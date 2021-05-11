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  4. Son dakika! Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Son dakika! Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

11.05.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak."

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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