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Son Dakika: 20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

20.10.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 214 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 760 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

20 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 28 bin 803 oldu.

"TEDBİRLERDE ZAYIFIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Bakan Koca, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı." dedi.

"İNSANA NELER HİSSETTİRDİĞİNİ BİLEMEZSİNİZ"

Bakan Koca bir önceki paylaşımında ise ilk olarak vefat sayısını duyurarak "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." ifadelerini kullandı.

20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (19 Ekim) koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 30 bin 862 olarak açıklanmıştı.

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