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  4. SON DAKİKA | BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu

SON DAKİKA | BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu

27.12.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: BDDK, 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA


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