SON DAKİKA | BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: BDDK, 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA



