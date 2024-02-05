Son dakika| Beşiktaş, Joe Worrall'ın transferini açıkladı

Beşiktaş, Joe Worrall transferini resmen açıkladı. İngiliz oyuncunun kulübü Nottingham Forest da Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a sezon sonuna dek kiralandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ BÖYLE AÇIKLADI

Englishman In Dolmabahçe. ☂



Welcome to Beşiktaş ???????????? ???????????????????????????? ???? pic.twitter.com/u5rXsc0PG4 — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 5, 2024

Transferle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.







