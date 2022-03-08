SON DAKİKA | Biden duyurdu! ABD, Rusya'dan petrol ithalatını yasakladı

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale sonrası ABD'den yeni yaptırım kararları geldi. ABD Başkanı Joe Biden günlerdir konuşulan yasağı açıkladı. Biden, ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurduğunu ifade etti. ABD'nin ardından AB ve İngiltere'den de benzer adımlar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Biden'ın açıklamasından satır başları:

"BU YASAĞIN ABD OLARAK BİZE DE BEDELLERİ OLACAK"

"ABD, tüm Rus petrol ithalatını yasakladı. Yasak, gaz ve enerjiyi kapsıyor. Tüm müttefiklerimizin bu yasakta bize katılamayacağının farkındayız. Bu yasağın ABD olarak bize de bedelleri olacak. Savaş makinesi Putin'e baskı yapmaya devam edeceğiz. Amacımız Putin'i sıkıştırmak. Ukrayna'ya savunma silahları verdik. İnsani örgütlerle birlikte çalışıyoruz.

"GİDEREK BÜYÜYEN BİR YAPTIRIM LİSTESİ VAR"

Hafta sonu Blinken sınırdaki ülkelerde durumu birebir gördü ve bana da aktaracak. Başkan Yardımcısı Harris, haftanın ilerleyen günlerinde Polonya ve Romanya'ya gidecek. Sadece AB üstlenmek zorunda kalmayacak bu durumu. Bu savaş Putin’in savaşı. Ruble yüzde 50’den fazla değer kaybetti. Bir ruble, bir cent kadar. Giderek büyüyen bir yaptırım listesi var. Küresel şirketler de hizmetlerini durdurdu. Bugün aldığımız karar, bize evde de bedel ödetiyor. Bu savaş başladığından beri benzinin fiyatı arttı ve daha da artacak ABD'de.

"BURADAN KAR ETMENİN VAKTİ DEĞİL"

Özellikle doğal gaz, petrol şirketlerinin aşırı zam yapıp suistimal etmeleri için bu saldırı bir fırsat değil. Buradan kar etmenin vakti değil. Ekonomimizi uzun vadede korumak için enerji konusunda bağımsız olmalıyız ve temiz enerjiye geçiş yapmalıyız. AB ülkeleriyle de konuştuk, hepimiz gelecekte daha bağımsız olmak istiyoruz."

AB VE İNGİLTERE'DEN DE RUSYA KARARI

İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwarteng, "İngiltere, 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracak." açıkladı.

Avrupa Komisyonu da Avrupa Birliği'nin (AB) Rus doğal gazına bağımlılığını bir yıl içinde yaklaşık üçte iki oranında azaltma ve "2030'dan önce" sonlandırma planını yayımladı. AB yetkilisi, Rus enerjisine bağımlılığı sonlandırmak için alternatif enerji kaynaklarına geçileceğini ve temiz enerjiyi arttıracaklarını açıkladı.



